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Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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#Ukrayna#Zelenski#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Zelenskiden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:38

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın '24 Ağustos Bağımsızlık Günü' dolayısıyla kutlama mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve barış çabalarındaki rolünün altını çizdi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumuna değinen Zelenski, “Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ukrayna ayrıca, Rus esaretindeki Ukraynalıların evlerine dönmelerinin sağlanmasındaki kişisel katkınızı ve Türkiye'nin barışı yakınlaştırmaya yönelik çabalarındaki ara buluculuğunu takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Zelenski#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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