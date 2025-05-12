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Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisine minnettarım

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#Zelenskiy#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna
Zelenskiden Cumhurbaşkanı Erdoğana: Kendisine minnettarım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 20:44

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ile yapılması beklenen görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savaşın sona erdirilmesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının kilit ayrıntılarını görüştüm. Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım. Ateşkes ihtiyacı konusunda ortak bir görüşü paylaşıyoruz" dedi.

"PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Ateşkesin sağlanmasının ardından gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. ABD ile sürekli temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben barışın sağlanması için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi.

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#Zelenskiy#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna

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