Zelenski'den Çin'e yeşil ışık!

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın birinci yıl dönümü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ukrayna'daki savaşın siyasi çözümüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik belgeye değinen Zelenski, “Bana öyle geliyor ki bu Çin'in bir barış planı, bir çözüm ya da bir deklarasyonu değildi. Çin'in sadece düşüncesini gösterdiğine inanıyorum. Çin'in Ukrayna hakkında konuşmaya başlaması da çok iyi” ifadelerini kullandı.



Çin’in bazı görüşlerine katılmadığını da belirten Zelenski, “Uluslararası hukuka saygı, toprak bütünlüğü ve belirli güvenlik konuları söz konusu olduğu bu pozisyonlarda Çin ile birlikte çalışmak gerekiyor. Görevimiz, bazılarını izole etmek için herkesi bir araya getirmek" dedi.



"Xİ JİNPİNG İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"



Zelesnki, “Çin'in adil bir barışın yanında, yani Ukrayna'nın yanında olmasını umduğunu ifade ederek, “Bu benim için önemli. Çin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyeceğine gerçekten inanmak istiyorum. Bu en önemli nokta ve bunu önlemek için her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu.



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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmek istediğini vurgulayan Zelenskiy, “Ülkelerimize ve dünya güvenliğine fayda sağlayacağına inanıyorum. Çin ile büyük bir ticaretimiz var. Mesele sadece savaş değil. Mesele şu ki biz ekonomik ilişkileri korumakla ilgilenen ülkeleriz. Bildiğim kadarıyla Çin tarihsel olarak toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, bu da Rusya’yı topraklarımızdan çıkarmak için her şeyi yapması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı bundan ibarettir” dedi.

"SAVAŞIN GERÇEKTEN BİTMESİNİ İSTİYORUM"



Ukraynalıların tüm bölgeleri özgürleştirmek istediğini belirten Zelenski, “Savaşın gerçekten bitmesini istiyorum. Çünkü barışı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Çalışmamız gerekiyor, çünkü her şey Ukraynalılara bağlı” diyen Zelenski, “Askeri adımlar var, onlara hazırlanıyoruz. Mental olarak hazırız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Silahlarla, tugaylarının oluşumuyla özellikle farklı kategorilerde ve farklı nitelikteki saldırı tugaylarıyla hazırlanıyoruz. Sadece Ukrayna'da değil, diğer ülke topraklarında da. Çünkü farklı türde silahlar var ve buna hazır olmamız gerekiyor. Tüm Ukraynalılar ve ortaklarımız, güçlü ve birlik halinde olursa zafer kaçınılmaz olarak Ukrayna'nındır” şeklinde konuştu. Zelenski, “Zafer olacağına eminim. Evet, bu yıl gerçekten istiyorum. Bunun için her şeye sahibiz” dedi.