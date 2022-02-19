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Zelenski'den çağrı: NATO Ukrayna konusunda dürüst davranmalı!

#Zelenskiy#Ukrayna#RUSYA
Zelenskiden çağrı: NATO Ukrayna konusunda dürüst davranmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yaşanan gerginliğin gölgesinde kameralar karşısına geçti. "Ukrayna'ya düşen bomba Avrupa'ya bir tehdittir" diyen Zelenski "NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı" çağrısında bulundu.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

"NATO DÜRÜST DAVRANMALI"

Konferansta konuşan Zelenskiy, "Ukrayna'ya düşen bomba Avrupa'ya bir tehdittir. Avrupa'nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Biz dostlarımız yanımızda olsa da olmasa da ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. NATO, Ukrayna'nın üyeliği konusunda dürüst olmalı. " ifadelerini kullandı.

"BİZİM SAVUNMAMIZ AVRUPA GÜVENLİĞİNİ DE SAĞLIYOR"

Destek çağrısını yineleyen Ukrayna lideri, "Şu anda daha fazla ne yapabilirsiniz? Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğine destek vermeye devam edebiliriz. Bizim savunmamız Avrupa'nın güvenliğini de sağlıyor. Bu sessizlik devam ettikçe Ukrayna'nın doğusunda sessizlik olmayacak, tüm dünyada sessizlik olmayacak. Tüm dünyanın yaşananları anlaması gerekli." dedi.

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