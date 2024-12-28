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Zelenski'den çağrı: Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli

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#Ukrayna#Zelenski#Kuzey Kore
Zelenskiden çağrı: Kuzey Koreliler Avrupadaki savaşlarda hayatını kaybetmemeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 12:44

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın cepheye gönderdiği Kuzey Koreli askerlerin ağır kayıplar verdiğini belirterek Çin'e çağrıda bulundu ve "Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli." dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa yönelik kurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalara değindi. Zelenski, "Kuzey Koreli askerlerin dahil olduğu çatışmalar. Ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusunun, Kuzey Koreli gözetmenlerinin bu askerlerin hayatta kalmasıyla ilgilenmediği açık. Kuzey Korelilerin bizim tarafımızdan yakalanmasını engellemek için her türlü yola başvuruluyor. Kendi tarafları onları infaz ediyor, böyle gerçekler de var. Dahası, Ruslar onları asgari seviyede korumayla saldırıya gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Bazı Kuzey Kore askerlerini Ukrayna birlikleri tarafından esir alındığını belirten Zelenski, "Ancak ağır yaralıydılar ve onları kurtarmak mümkün olmadı. Bu, diktatörlüklerin ne denli çılgın olabileceğinin göstergelerinden biridir. Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli. Bu konuda Kuzey Kore'nin komşularının, özellikle de Çin'in etkisi olabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki açıklamalarında samimiyse Pyongyang'a gerekli baskıyı yapmalıdır" ifadeleriyle Çin'e çağrıda bulundu.

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#Ukrayna#Zelenski#Kuzey Kore

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