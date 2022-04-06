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Zelenski’den Birleşmiş Milletler’e çağrı: Rusya’yı BMGK’dan atın

#Zelenski#BMGK#Rusya
Zelenski’den Birleşmiş Milletler’e çağrı: Rusya’yı BMGK’dan atın

24 Şubat’ta Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle 15 üyeli BMGK’dan atılması çağrısında bulundu.

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Rusya’nın kurbanları adına konuşuyorum” diyen Zelenski, Rus birliklerinin Buça’da “yalnızca zevk için” sivilleri öldürdüğü ve işkence ettiği, kadınlara tecavüz ettiği ve soykırım girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

ÜYELİKTEN ALIN

Rus güçlerinin Ukrayna’daki saldırılarını terör örgütü DEAŞ’ın eylemlerine benzeten Zelenski, “Rus ordusunun ve saldırı emrini verenlerin” savaş suçlarından dava edilmesi gerektiğini söyledi. Zelenski, “Savaşın kaynağı, saldırgan Rusya, kendi saldırganlığıyla ilgili kararları engellemesin diye onu BMGK’dan alın” diyerek uluslararası örgüte harekete geçme çağrısında bulundu. ABD’nin BM temsilcisi Linda Thomas Greenfiled de ‘’Rusya, amacı insan haklarını temin etmek olan bir örgütte yetki sahibi olmamalı. Bu sadece ikiyüzlüce değil, aynı zamanda tehlikeli de” dedi.

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RUSYA REDDETTİ

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya ise Zelenski’nin iddiaları reddederek, bu iddiaların Ukrayna ve Batılı ortakları tarafından “Rusya’ya karşı yeni yaptırımları haklı çıkarmak için uydurulduğunu” öne sürdü.

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#Zelenski#BMGK#Rusya

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