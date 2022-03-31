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Zelenski'den barış vurgusu: Elmastan daha değerli

#Vladimir Zelenski#Belçika#Rusya
Zelenskiden barış vurgusu: Elmastan daha değerli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika parlamentosuna yaptığı hitabında, "Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers’te satılıyor. Rus gemilerinin bu limandaki gelirleri de büyük. Barış elmastan daha değerlidir’’ dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa ülkelerinin parlamentolarına hitap etmeye devam ediyor. Belçika parlamentosunda düzenlenen özel oturumda konuşan Zelenskiy, Belçika’ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Zelenskiy Ukrayna’nın hava sahasının uçuşa kapatılmasını ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi yapılmasını istedi.

"BARIŞ ELMASTAN DAHA DEĞERLİ"

Belçika meclisine hitaben yaptığı konuşmada Rusya ile Belçika arasındaki Elmas ticaretine vurgu yapan Zelenskiy, ‘’Ukraynalı savaşçılar Avrupa’nın güvenliği için de savaşıyorlar. Avrupa’yı bölmek isteyen bir tiranlıkla savaşıyoruz. Önemli özgürlükleri yıkmak isteyenlerle. Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers’te satılıyor. Rus gemilerinin Bu limandaki gelirleri de büyük. Barış elmastan daha değerlidir’’ ifadelerini kullandı.

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Belçikalı milletvekillerinin ayakta alkışladığı Zelenskiy’nin taleplerine diplomatik bir dille cevap veren Başbakan Alexander De Croo, “Ukrayna hava sahasını kapatmak demek uçan Rus uçaklarını vurmak demek olacak. Bu durumda Avrupa toptan bir savaşa girmiş olur ve yıkım çok daha büyür’’ şeklinde konuştu.

Zelenskiden barış vurgusu: Elmastan daha değerli

Oturumdan sonra basına konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes Belçika’nın Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini ve desteğinin devam edeceğini söyledi.

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#Vladimir Zelenski#Belçika#Rusya

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