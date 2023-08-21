Zelenski’den Avrupa’ya F-16 çıkarması

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya gelen Zelenski, üsteki F-16 savaş uçaklarını inceledi. Zelenski görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rutte ile 42 F-16 savaş uçağı teslimatı üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Rezkinov ve Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleksander Oleschuk da ülke medyasına ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, pilotların eğitimlerinin başladığını açıkladı.

EĞİTİM BAŞLADI

Savunma Bakanı Reznikov, uçakları teslim alacakları tarihe kadar geçen süreçte eğitimlerin süreceğini belirtirken, pilotların yanı sıra teknisyenlerin ve mühendislerin de eğitimlere katıldığını söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Oleschuk ise bir F-16 savaş uçağının Ukrayna’ya getirildiğini aktarırken, normal şartlarda 32 ay süren F-16 eğitim programının Ukraynalı pilotların uçuş sınıfları göz önünde bulundurularak 4 aylık bir sürede tamamlanabileceğinin öngörüldüğünü aktardı.

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Zelenski, Hollanda ziyaretinin ardından Danimarka’ya giderek Başbakan Mette Frederiksen ile görüştü ve Ukrayna’ya verilmesi planlanan uçakları inceledi. İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısının ardından, Frederiksen yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya 19 adet F-16 sağlayacağımızı duyuruyoruz. Bu teslimatın amacı Ukrayna’yı korumaktır” dedi.