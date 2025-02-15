Zelenski'den Avrupa'ya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna ve Orta Doğu" önceliğiyle başlayan zirvede Zelenski, istihbarat servislerinin “Rusya'nın bu yaz eğitim tatbikatı bahanesiyle Belarus'a asker göndermeyi planladığına dair net istihbarata sahip olduğunu” söyledi.

Zelenski, Rusya'nın bu hamlesinin Avrupa ülkelerine karşı operasyonların başlangıcı olabileceğini belirtti ve Avrupalı liderlere "Rusya saldırı başlatırsa ordularınız hazır mı?" diye sordu.

Zelenski konuşmasına, "Rusya NATO ülkelerine bir işgal başlatırsa ittifak bu saldırıya nasıl karşılık verecek veya verecek mi?" sorusunu sorarak devam etti.

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'AVRUPA ORDUSU İÇİN ZAMAN GELDİ'

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın daha güçlü ve birbiriyle bağlantılı bir savunmaya sahip olması gerektiği çağrısının benzerini yaptı.

Zelenski, Avrupalı liderlerin Rusya'nın askeri hamlelerine karşılık olarak bir Avrupa ordusu kurmaya başlamaları gerektiğini açıkladı.

Zelenski, “Avrupa'nın silahlı kuvvetlerinin oluşturulmasının zamanının geldiğine gerçekten inanıyorum. Dürüst olalım, Amerika'nın kendisini tehdit edebilecek konularda Avrupa'ya hayır diyebileceğini artık göz ardı edemeyiz.” dedi.

Zelenski, savaşın 3. yılına yaklaşırken Rusya'nın ordusuna 150 bin asker eklediğini ve bu sayının Avrupa'daki ülkelerin ordularından daha büyük olduğunu belirtti.

Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda ABD'ye ciddi olduğunu gösterecek adımlar atması gerektiğini ifade eden Zelenski, tek bir dış politika ve savunma politikası etrafında birleşilmeleri gerektiklerini söyledi.

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PUTİN'E 'YALANCI' İFADESİNDE BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Zelenski, Putin'in bir yalancı olduğunu ve bir barış anlaşmasına varma konusunda kendisine güvenilemeyeceğini söyledi.

Trump'ın kendisine Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istediğini söylediğini aktaran Zelenski, Putin'in "yalancı" olduğunu ve ona güvenmediğini ifade ettiğini açıkladı.

Trump-Putin telefon görüşmesi sorulan Zelenski, “Biz olmadan arkamızdan yapılan bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz.” dedi.

"NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor" açıklaması yapan Zelenski, ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliğini masadan kaldırmayacağının altını çizdi.