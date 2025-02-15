×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski'den Avrupa'ya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Avrupa Ordusu#Rusya
Zelenskiden Avrupaya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 15:19

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih'teki zirvede çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Avrupa ordusunun kurulma zamanı geldi" ifadesinde bulunan Zelenski, Avrupalı liderlere "Rusya saldırı başlatırsa ordularınız hazır mı?" diye sordu. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin'i "yalancı" olarak niteledi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna ve Orta Doğu" önceliğiyle başlayan zirvede Zelenski, istihbarat servislerinin “Rusya'nın bu yaz eğitim tatbikatı bahanesiyle Belarus'a asker göndermeyi planladığına dair net istihbarata sahip olduğunu” söyledi.

Zelenski, Rusya'nın bu hamlesinin Avrupa ülkelerine karşı operasyonların başlangıcı olabileceğini belirtti ve Avrupalı liderlere "Rusya saldırı başlatırsa ordularınız hazır mı?" diye sordu.

Zelenskiden Avrupaya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

Zelenski konuşmasına, "Rusya NATO ülkelerine bir işgal başlatırsa ittifak bu saldırıya nasıl karşılık verecek veya verecek mi?" sorusunu sorarak devam etti.

Haberin Devamı

'AVRUPA ORDUSU İÇİN ZAMAN GELDİ'

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın daha güçlü ve birbiriyle bağlantılı bir savunmaya sahip olması gerektiği çağrısının benzerini yaptı.

Zelenskiden Avrupaya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

Zelenski, Avrupalı liderlerin Rusya'nın askeri hamlelerine karşılık olarak bir Avrupa ordusu kurmaya başlamaları gerektiğini açıkladı.

Zelenski, “Avrupa'nın silahlı kuvvetlerinin oluşturulmasının zamanının geldiğine gerçekten inanıyorum. Dürüst olalım, Amerika'nın kendisini tehdit edebilecek konularda Avrupa'ya hayır diyebileceğini artık göz ardı edemeyiz.” dedi.

Zelenski, savaşın 3. yılına yaklaşırken Rusya'nın ordusuna 150 bin asker eklediğini ve bu sayının Avrupa'daki ülkelerin ordularından daha büyük olduğunu belirtti.

Zelenskiden Avrupaya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda ABD'ye ciddi olduğunu gösterecek adımlar atması gerektiğini ifade eden Zelenski, tek bir dış politika ve savunma politikası etrafında birleşilmeleri gerektiklerini söyledi.

Haberin Devamı

PUTİN'E 'YALANCI' İFADESİNDE BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Zelenski, Putin'in bir yalancı olduğunu ve bir barış anlaşmasına varma konusunda kendisine güvenilemeyeceğini söyledi.

Zelenskiden Avrupaya çağrı: Ordu kurmanın zamanı geldi

Trump'ın kendisine Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istediğini söylediğini aktaran Zelenski, Putin'in "yalancı" olduğunu ve ona güvenmediğini ifade ettiğini açıkladı.

Trump-Putin telefon görüşmesi sorulan Zelenski, “Biz olmadan arkamızdan yapılan bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz.” dedi.

"NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor" açıklaması yapan Zelenski, ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliğini masadan kaldırmayacağının altını çizdi.

Gözden KaçmasınSon dakika... İsrailde skandal Fotoğrafları yayınlandı... Arap dünyasından ve Hamastan Trumpa Gazze restiSon dakika... İsrail'de skandal! Fotoğrafları yayınlandı... Arap dünyasından ve Hamas'tan Trump'a Gazze resti!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#Avrupa Ordusu#Rusya

BAKMADAN GEÇME!