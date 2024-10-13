Zelenski’den Avrupa’ya 5 maddelik talep listesi

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Perşembe ve cuma dört Avrupa başkentine çıkartma yapan Zelenski, 5 maddeyle özetlenen destek taleplerini iletti.

LİSTEDE NELER VAR

Son 36 saat içinde sırasıyla İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’ya yıldırım ziyaretler gerçekleştirerek 4 ülke liderleriyle görüşen Zelenski, “Ukrayna’nın başarıya ulaşması ve saldırgan Rusya ile yürütülen savaşın adil bitirilmesi için Avrupa’ya önemli görevler düşüyor” mesajı verdi. Zelenski’nin planı ise özetle şöyle:

- Ukrayna bir an önce resmen NATO’ya davet edilsin. Topraklarının yaklaşık yüzde 25 bölümü Rus işgali altında bulunmasına rağmen NATO üyelik sürecinin çalıştırılması Rusya’yı masaya oturmaya ikna edebilir.

- Ukrayna hava sahası koruma altına alınsın. AB üye ülkeler Polonya ve Romanya hava savunma sistemleri Ukrayna toprakları üzerinde devreye girsin.

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- Batı yapımı uzun menzilli silahların Ukrayna tarafından Rusya’ya karşı kullanılmasına izin verilsin.

- Ukrayna ile Almanya arasında bin kilometre menzilli TAURUS füzeleri görüşmeleri yeniden başlatılsın.

- Mühimmat kıtlığının giderilmesi için Avrupa ülkelerindeki silah firmaları üretimlerini Ukrayna’ya taşısın.