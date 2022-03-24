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Zelenski’den Abramoviç ricası: Yaptırım olmasın

#Volodimir Zelenski#Roman Abramoviç#Rusya
Zelenski’den Abramoviç ricası: Yaptırım olmasın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ABD Başkanı Joe Biden’dan Rus milyarder Roman Abramoviç’i “yaptırımlardan muaf tutmasını istediği” iddia edildi.

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Wall Street Journal gazetesinde (WSJ) yer alan habere göre, ABD lideri Zelenski ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde aralarında İngiliz Chelsea futbol kulübünün sahibi Abramoviç’in de bulunduğu Kremlin yönetimine yakın bir dizi olgikara yaptırım uygulama planı hakkında bilgi verdi.

Zelenski’den Abramoviç ricası: Yaptırım olmasın

Zelenski ise Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yaptığı gerekçesiyle Abramoviç’e yaptırım uygulanmamasını tavsiye etti. Abramoviç ve ABD resmi makamlarından konuya ilişkin bir doğrulama gelmedi. İngiltere’nin yaptırım listesinde bulunan Abramoviç, iki mega yatını el konulmaması için Bodrum’a demirlemişti.

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#Volodimir Zelenski#Roman Abramoviç#Rusya

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