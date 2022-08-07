Zelenski: Zaporijya ve çevresinde durum kötüleşiyor

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş altıncı ayıda...

Çatışmalar ülkenin güneyindeki Zaporojya bölgesindeki nükleer santralın etrafında yoğunlaş durumda.

Bu durum dünyayı adeta alarma geçirmiş durumda. Zira reaktörlerin kazara isabet alması büyük bir nükleer felaketi tetikleyebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki son durumu yaptığı açıklama dünya kamuoyuna duyurdu.

Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti. Zelenski, Rusya’nın bu santrali 'terör için' kullandığını söyledi.

Ukrayna lideri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ne yazık ki, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum kötüleşiyor. Rus teröristler bir nükleer santrali terör için kullanan ilk ülke oldu. Bu santral, Avrupa'nın en büyüğü. Dünyanın dikkatini buna çekeceğiz ve böylesine küresel bir tehdit oluşturduğu için Rusya'ya yeni yaptırımlarda ısrar edeceğiz.'