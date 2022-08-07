Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski: Zaporijya ve çevresinde durum kötüleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Zelenski
Zelenski: Zaporijya ve çevresinde durum kötüleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 16:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin hasar gördüğü saldırının gerçekleştiği Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti. Zelenski, Rusya’nın bu santrali 'terör için' kullandığını söyledi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş altıncı ayıda...

Çatışmalar ülkenin güneyindeki Zaporojya bölgesindeki nükleer santralın etrafında yoğunlaş durumda. 

Bu durum dünyayı adeta alarma geçirmiş durumda. Zira reaktörlerin kazara isabet alması büyük bir nükleer felaketi tetikleyebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki son durumu yaptığı açıklama dünya kamuoyuna duyurdu.

Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti. Zelenski, Rusya’nın bu santrali 'terör için' kullandığını söyledi.

Ukrayna lideri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ne yazık ki, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum kötüleşiyor. Rus teröristler bir nükleer santrali terör için kullanan ilk ülke oldu. Bu santral, Avrupa'nın en büyüğü. Dünyanın dikkatini buna çekeceğiz ve böylesine küresel bir tehdit oluşturduğu için Rusya'ya yeni yaptırımlarda ısrar edeceğiz.'

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols