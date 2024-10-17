Zelenski zafer planını sundu, NATO daveti ve uluslararası destek talep etti

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Zelenski, Brüksel'de düzenlenen ve Avrupalı liderlere "Zafer Planı"nı sunduğu AB Zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın güçlü olmasının yalnızca silahlarla değil aynı zamanda jeopolitik desteklere de bağlı olduğunun altını çizen Zelenski, bu çerçevede NATO'nun ülkesine katılım daveti gibi bir "sinyal" vermesini istedi.

Ukrayna lideri, "NATO'ya üyelik umudunun ülkenin ihtiyaç duyduğu silahlar kadar değerli olduğunu" dile getirerek, "Bu sinyali alırsak yalnız olmadığımızı hissedeceğiz. Bize savaşı durduracak bir sinyal verin. Ruslara savaşı durdurma sinyali verin." dedi.

Öte yandan ülkesinin NATO üyeliğinin "hemen gerçekleşmeyeceğinin" farkında olduklarını belirten Zelenski, "İlk adım, bir gün NATO üyesi olacağımız gerçeğini bildiren davet olmalı. Bunun gerçekleşmesinin savaştan sonra olabileceğini anlıyoruz." diye konuştu.

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Zelenski, "Ukrayna ne kadar erken NATO üyesi olursa adil bir barış o kadar erken sağlanır." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'NIN İKİ SEÇENEĞİ VAR



Avrupa'dan daha fazla destek görme isteğini dile getiren Zelenski, "Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmasını gerçekten istiyorsanız ve Ukrayna'nın Avrupa kıtasının güvenliği için çok önemli olduğunu sadece sözde dile getirmiyorsanız, o zaman bunun eylemlerle de örtüşmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, toplantıdaki liderlerin çoğunluğunun planı desteklediğini aktardı.

ABD'ye yaptığı ziyaretinde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile görüştüğünü kaydeden Zelenski, Trump'a "Ukrayna'nın gelecekte kendini koruması için ya nükleer silahlara sahip olması ya da NATO gibi büyük bir güvenlik ittifakının üyesi olması seçenekleri arasında NATO'yu seçtiklerini" söylediğini anlattı.

Zelenski, Trump'ın kendisini anladığına inandığını ancak herhangi bir söz verilmediğini söyledi.

Zelenski, Kuzey Koreli yaklaşık 10 bin uzman askerin Rusya'ya savaşta destek olmak için hazırlandığına dair istihbarata sahip olduklarını aktararak, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'nın "işgal altındaki" bölgelerine konuşlandırıldığını iddia etti.

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Konunun "aciliyet arz ettiğini" ve Amerikalı yetkililerle de konuştuğunu kaydeden Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çok fazla asker kaybı" nedeniyle böylesi bir yola başvurduğunu çünkü "kamuoyunun seferberliğe karşı olduğunu" savundu.