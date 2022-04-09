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Zelenski Yunanistan ve Kıbrıs’ı karıştırdı

#Yunanistan#Kıbrıs#Zelenski
Zelenski Yunanistan ve Kıbrıs’ı karıştırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin önceki gün Yunan Parlamentosu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosuna yönelik konuşmaları tartışma yarattı. Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis, Rum Kesimi’nde ise Nikos Anastasiadis hükümeti boy hedefi oldu.

 

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Zelenski’nin telekonferans yöntemi ile Yunan parlamentosuna konuşmasında aşırı milliyetçi tutumlarından ötürü neo-Nazi olarak anılan Azov taburu üyesi, Yunan asıllı Ukraynalılara söz vermesi ve Kıbrıs konusuna değinmemesi Yunan muhalefetinin tepkisine yol açtı.

Zelenski Yunanistan ve Kıbrıs’ı karıştırdı

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov taburu üyelerinin, parlamentoya hitaben konuşmaları, tarihi bir utançtır ” dedi. Rum parlamentosuna yönelik konuşmasında da Zelenski’nin Kıbrıs meselesine girmemesi, Azov Taburu’ndan temsilcilere yer vermesi tepki çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, Zelenski’nin konuşmasını boykot etti.

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#Yunanistan#Kıbrıs#Zelenski

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