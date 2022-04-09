Zelenski Yunanistan ve Kıbrıs’ı karıştırdı

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Zelenski’nin telekonferans yöntemi ile Yunan parlamentosuna konuşmasında aşırı milliyetçi tutumlarından ötürü neo-Nazi olarak anılan Azov taburu üyesi, Yunan asıllı Ukraynalılara söz vermesi ve Kıbrıs konusuna değinmemesi Yunan muhalefetinin tepkisine yol açtı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov taburu üyelerinin, parlamentoya hitaben konuşmaları, tarihi bir utançtır ” dedi. Rum parlamentosuna yönelik konuşmasında da Zelenski’nin Kıbrıs meselesine girmemesi, Azov Taburu’ndan temsilcilere yer vermesi tepki çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, Zelenski’nin konuşmasını boykot etti.