Zelenski ‘vururuz’ iması yaptı… 9 Mayıs kutlamaları Moskova’ya dert oldu

RUSYA’nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları bağlamında ne Vladimir Putin’in önerdiği geçici ateşkes ne de Volodimir Zelenski’nin genişletilmiş ateşkes çağrıları karşılık buldu. Moskova, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 81. yıldönümüne denk gelen 9 Mayıs kutlamalarına savaş şartlarında hazırlanırken, Kremlin ile Kiev arasındaki gerilim karşılıklı tehditlerle yeni bir aşamaya taşındı.

MOSKOVA’DAN SERT TEHDİT

Ukrayna lideri Zelenski, Putin’in 9 Mayıs kutlamalarını propaganda aracına dönüştürdüğünü savundu. Putin’in, İkinci Dünya Savaşı mirası üzerinden kurduğu ideolojiyi sürdürebilmek için Ukrayna savaşına ihtiyaç duyduğunu öne süren Zelenski, Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde ağır silahların yer almayacağı yönündeki iddialara gönderme yaparak, “Tank ve toplar görünmeyecekse geçit törenine bizim insansız hava araçlarımız katılabilir” dedi.

Zelenski’nin açıklamaları Moskova’da sert tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev’de görev yapan yabancı diplomatik misyonlara çağrıda bulunarak Moskova’ya saldırı düzenlemesi halinde Kiev’in Rus füzelerinin hedefi olacağını söyledi ve 9 Mayıs öncesinde şehri terk etmelerini istedi.

‘LİDERLER KORUR’ FORMÜLÜ

Rus basınına yansıyan bilgilere göre Moskova çevresinde üç katmanlı hava savunma hattı oluşturuldu. Yaklaşık 14 milyon nüfuslu başkent çevresine 128 hava savunma bataryasının konuşlandırıldığı iddia ediliyor.

Moskova’da konuşulan bir diğer başlık ise yabancı liderlerin olası ziyareti. Kesinleşmeyen bilgilere göre Kremlin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un törenlere katılması için temasta. Rus kulislerinde, üst düzey yabancı katılımın Ukrayna’yı olası saldırıdan caydırabileceği değerlendiriliyor.

İNTERNET KESİLECEK

Kutlamalar öncesinde Moskova’da güvenlik önlemleri kapsamında bugün ve yarın tarihlerinde internet bağlantısı kesilecek. Son haftalarda bağlantı sorunları yaşayan Rusya’da devlet bağlantılı Roselektronika şirketinin, İkinci Dünya Savaşı yıldönümü için üretilen “Sever” adlı kısa dalga radyonun tanıtımını yapması ise muhalif yayıncılar tarafından alay konusu edildi.

Rus güvenlik güçleri 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da gerçekleşecek Zafer Günü askeri geçit töreni için teyakkuzda