Zelenski video yayınlayıp uyardı! Rusya referandum hazırlığı yapıyor...

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Dün hem Ukrayna hem Rusya için kritik bir öneme sahip Mariupol kentinin Rus güçlerince kuşatma altına alınması ve kentte görüntülenen 9 bin kişinin bulunduğu toplu mezarlar dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın yeni hamlesini açıkladı.



RUSYA'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK HAMLE



Zelenski yayınladığı bir video mesajda Rusya'nın işgal ettiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde sözde bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını duyurdu.

İŞGALCİLERE VERDİĞİNİZ BİLGİLERE DİKKAT EDİN

Vatandaşlarından işgalci askerlere verdikleri bilgiler konusunda dikkatli olmalarını isteyen Zelenski, “İşgalcilere verdiğiniz bilgiler konusunda çok dikkatli olmalısınız. Rus birlikleri sizden bazı anketleri doldurmanızı, pasaport bilgilerinizi vermenizi isterlerse, bilmelisiniz ki bu size yardımcı olmak için değil” ifadelerini kullandı.

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Referandum gösterisi için Moskova'dan gelecek talimatın beklendiğini duyuran Ukraynalı lider "Sizin topraklarınız üzerinde sözde bir referandum yapmayı planlıyorlar. Gerçek bu, dikkatli olmalısınız." dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIM UYARISI

Zelenski konuşmasında Rusya'ya da gözdağı vererek ilhak girişiminin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara yol açacağını ve 1917 iç savaşından bu yana Rusya'nın hiç olmadığı kadar fakir hale geleceğini belirtti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski

OY PUSULALARI BİLE BASILDI

Kiev Mart ayı başlarında da Moskova'nın Herson'da referandum hazırlığında olduğu konusunda uyarı yayınlamıştı. Ukraynalı kaynaklar Rus birliklerinin sözde referandum için oy pusulaları bastığını ve Rus propagandası içeren broşürler dağıttığını iddia ediyor.

KIRIM'DA DA AYNISINI YAPTI

Rusya 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da da benzer bir referandum yapmış ve halkın ezici çoğunluğu Rusya federasyonuna katılmak için oy kullanmıştı. Rusya'nın bölgeyi ele geçirmesinden sonra yapılan bu oylama, Ukrayna hükümeti ve Batı tarafından yasadışı olarak kınanmıştı.

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Herson 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinde Rus güçlerinin eline geçen ilk büyük şehir olmuştu.