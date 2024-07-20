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Zelenski ve Trump ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#TRUMP#UKRAYNA
Zelenski ve Trump ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 09:55

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin gündemi Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş oldu.

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Ukrayna lideri Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisini Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettim ve Pensilvanya'daki korkunç saldırıyı kınadım. Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim." ifadesini kullandı.

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yardımları için ABD'ye her zaman minnettar olacağını kaydeden Zelenski, Rusya'nın, ülkesinin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

Zelenski, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.

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#Zelenski#TRUMP#UKRAYNA

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