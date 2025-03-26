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Zelenski, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulabileceğini belirtti

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#Zelenski#Ukrayna#Rusya
Zelenski, Ukraynanın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulabileceğini belirtti
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 01:03

Başkent Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin enerji altyapısına yönelik saldırıların bugün itibarıyla durdurulabileceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ateşkesin uygulanması için Suudi Arabistan'da düzenlenen görüşmeleri değerlendirdi.

"MUTABAKATA VARILDI"

Görüşmeler neticesinde Ukrayna ve Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenski, "ABD tarafıyla, enerji sektörümüzde ateşkesin bugün başlayabileceği konusunda mutabakata varıldı." dedi.

RUSYA ATEŞKESİ İHLAL EDERSE UKRAYNA NE YAPACAK?

Enerji altyapısına yönelik saldırıların bugün itibarıyla durdurulabileceğine inandığını ifade eden Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın söz konusu ateşkesi ihlal etmesi durumunda Ukrayna'nın da karşılık vereceğini kaydeden Zelenski, "Biz, Ukrayna'da anlaşmaların işe yaramasını ve saldırının düzenlenmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Ancak Ruslar bilmeli ve farkına varmalı ki, saldırı yaparlarsa güçlü bir yanıt alacaklar." diye konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN OLASI KATILIMI ABD TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLECEK"

Ateşkes sürecinin Ukrayna ve ABD tarafından kontrol edileceğini ancak Türkiye ve Suudi Arabistan'ın olası katılımına yönelik konunun da ABD tarafından gündeme getirileceğini kaydeden Zelenski, "Bunu çalışma düzeyinde tartıştılar, ekipler bunun ne olabileceğini tartıştılar, eğer denizse, Türkiye olabilir, henüz kimse (tam) konuşmadı." ifadesini kullandı.

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#Zelenski#Ukrayna#Rusya

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