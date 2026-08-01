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Zelenski: Ukrayna ve İran savaşları bağlantılı

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#Zelenski#Ukrayna#İran Savaşı
Zelenski: Ukrayna ve İran savaşları bağlantılı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yürüttükleri savaşla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü savaşın birbirine bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

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ABD merkezli Fox News’e verdiği demeçte “Rusya, İran savaşının devam etmesi için Tahran’ı destekliyor” dedi. Ukraynalı lider, “Bizim için zafer Ukrayna’nın bağımsızlığının korunmuş olmasıyla ölçülüyor. Dolayısıyla gösterdiğimiz direniş bizim kazanan taraf olduğumuzu ortaya koyuyor” açıklamasını da yaptı.

TRUMP: PATRIOT KONUSUNDA EMİN DEĞİLİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot üretim lisansı verip vermeme konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi. “Emin değilim, bakıyoruz. Sıra dışı bir silah ve kime lisans verdiğimiz konusunda dikkatli olmalıyız. Aslında ekipman lisansı vermiyoruz” dedi.      

 

 

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#Zelenski#Ukrayna#İran Savaşı

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