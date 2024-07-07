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Zelenski, Ukrayna Deniz Stratejisi’ni duyurdu: Rusya bir daha asla hakim olamayacak

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#Ukrayna#Zelenski#Rusya
Zelenski, Ukrayna Deniz Stratejisi’ni duyurdu: Rusya bir daha asla hakim olamayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 12:35

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın Karadeniz’deki faaliyetleri konusunda yeni bir strateji üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Deniz Stratejisi’nin yakında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nce onaylanacağını belirterek, “Devletimiz için denizlerle ilgili yeni bir strateji üzerinde çalışıyoruz, Ukrayna Denizcilik Stratejisi. Bu strateji yakında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından onaylanacak, şu anda bazı noktalarına son şekli veriliyor. Savaşın tüm Karadeniz bölgemizdeki güç dinamiklerini değiştirdiğini ve Rus filosunun bu sulara bir daha asla hakim olamayacağını net bir şekilde anlıyoruz. Ukrayna'nın yeni teknolojik kabiliyetlerini ve ortaklarımızla olan yeni ilişkilerimizi göz önünde bulundurarak çıkarlarımızı güvence altına alıyoruz. Bundan böyle Ukrayna her zaman denizdeki çıkarlarını, ulaşım arterlerini ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızın çıkarlarını savunabilecek bir ülke olarak kalacaktır. Bunu mümkün kılan tüm halkımıza minnettarım” dedi.

 

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#Ukrayna#Zelenski#Rusya

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