Zelenski Trump’ın restini gördü: Seçime hazırım

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi, ‘seçimden kaçmak için savaşı kullandığı’ yönündeki suçlamaları Kiev’de rahatsızlık yarattı. Trump’ın, Politico gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’da uzun süredir seçim olmuyor. Onlar demokrasiden bahsediyor ama artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geldiler” açıklamasına sessiz kalmayan Zelenski, Ukrayna parlamentosunun ve yabancı müttefiklerin izin vermesi durumunda seçime gidileceğinin sinyalini verdi.

TAMAMEN SAÇMALIK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önceki gün başkent Roma’da bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, ABD ve Avrupa’nın ülkesinde güvenliği sağlaması durumunda 60 ila 90 gün içinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için hazır olacaklarını bildirdi. Zelenski, “ABD ve Avrupa’dan ülkemizdeki seçimlerin güvenliğini sağlamaları konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Ukrayna’daki seçimler her şeyden önce halkımızı ilgilendiriyor. Bu Ukrayna halkının meselesi, başkalarının değil. İktidarımı bırakmadığım eleştirilerini duyuyorum. Savaşı uzattığımı düşünenler oluyor. Tamamen saçmalık” dedi. Savaş durumunda ülkede seçimlerin yapılması için parlamentoda yasa değişikliğinin yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenski, 2019 seçimlerini yüzde 73 oy alarak kazanmıştı. Ukrayna liderinin görev süresi Mayıs 2024’te sona eriyordu ancak Rusya’nın saldırısı nedeniyle ülkede seçimler askıya alınmıştı.

‘KIRIM’I GERİ ALAMAYIZ’

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına da değinen Zelenski, Rusya’nın Kırım Yarımadası’nı 2014’te yasadışı yollarla ilhak ettiğini ifade etti. Zelenski, Kırım’ın Ukrayna’nın toprağı olduğunun altını çizerek, “Ancak Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı bugün tamamen geri alacak bir gücü yok” dedi.

PAPA TRUMP’A ÇATTI

Ukrayna lideri İtalya temasları kapsamında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile Papalık Sarayı Castel Gandolfo’da bir araya geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış toplantılarına ev sahipliği yapabileceklerini söyleyen Papa, barış anlaşmasında Avrupa’nın mutlaka rol oynaması gerektiğini vurgulayarak Trump yönetiminin ABD-Avrupa ittifakını ‘parçalama’ girişimlerini de eleştirdi. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Papa, “Avrupa’yı dahil etmeden barış anlaşması hazırlamak mantıklı değil. Avrupa bunun parçası olmalı” dedi. Trump’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi’ndeki ABD-Avrupa ittifakı kısmına dikkat çeken Papa, “Bu belgede ittifak sert şekilde eleştiriliyor. ABD Başkanı’nın bazı yorumları iki kıtadaki işbirliğini parçalamaya yönelik” ifadelerini kullandı.