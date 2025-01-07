Zelenski, Trump ve Elon Musk’ı övdü

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Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ve Donald Trump’ın “aynı odada bir araya gelip barışı sağlaması” hayalinden bahsetti, “Onun, Putin üzerinde baskı kurarak savaşı durdurma gücüne sahip olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Zelenski, savaş sırasında Starlink internet sistemini Ukrayna’ya sağladığı için Trump’ın müttefiki Elon Musk’a müteşekkir olduğunu da ifade etti

KURSK’TA KARŞI SALDIRI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı’nın önceki gün Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde karşı saldırıya geçtiğini bildirmesinin ardından Kiev’den de doğrulama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak yaptığı açıklamada, “Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor” açıklamasında bulundu.