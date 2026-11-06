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Zelenski sonuçtan memnun

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenski#Abd Kongresi
Zelenski sonuçtan memnun
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 07:00

GÖREVE başladığı günden bu yana ABD Başkanı Donald Trump ile sorunlu bir ilişkisi olan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de Kongre ara seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Kongre’de Demokratların çoğunluğu elde etmesinden umutlu olduğunu dile getiren Zelenski, “Cumhuriyetçilere de minnettarım ancak Demokratlar Ukrayna’ya destek ve yardım sağlama konusunda çok daha açık konuşuyor” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesini sağlayabileceğini belirten Ukrayna lideri, Kongre’nin Kiev’e yönelik mali ve askeri yardımları gündeme almasının Moskova yönetimi üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti.

Rusya’dan gelen ilk tepki ise “sonuçlar bizi bağlamaz” oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın Ukrayna’da çıkarlarını savunması ABD’nin içişlerindeki gelişmelerle bağlantılı değil” derken, Demokratların Kongre’yi kazanmasına rağmen Amerikan dış politikasının Trump tarafından belirlendiğine dikkati çekti.

 

 

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#Ukrayna#Zelenski#Abd Kongresi

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