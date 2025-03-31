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Zelenski: Savaşın en kısa sürede sona ermesini istiyoruz

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#Rusya
Zelenski: Savaşın en kısa sürede sona ermesini istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 21:59

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşta Ukrayna halkı ve esirlerine yönelik suç işleyenlerin yargılanması gerektiğini belirterek, "Hepimiz bu savaşın en kısa sürede, çok önemli olan güvenliğin garanti altına alınmasıyla, kalıcı barışla, onurlu bir şekilde sona ermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Kiev bölgesindeki Buça kentinde düzenlenen "Buça Zirvesi"ne, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Belçika, İngiltere ve Danimarka parlamento başkanları ve heyetleri katıldı.

Zelenski, Ukrayna'nın, Buça'yı Rus ordusundan geri almasının 3. yılında düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, tüm davetlilere programa katıldıkları için teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zelenski, Rusya'nın 3 yıl önce Buça'ya saldırdığını hatırlattı.

Zelenski dünyanın, savaşın başında Buça sokaklarında "öldürülmüş ve işkence edilmiş insanları" gördüğünü belirtti.

"RUSLARIN HER SALDIRISINI HATIRLIYORUZ"

Savaş nedeniyle Ukrayna'da Bahmut, Avdiyivka, Ugledar gibi bazı şehir ve yerleşim yerlerinin yerle bir olduğunu kaydeden Zelenski, "Rusların her saldırısını hatırlıyoruz." dedi.

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Rus askerlerini bazı Ukraynalı esirleri öldürmekle ve onlara işkence uygulamakla suçlayan Zelenski, zanlıların yargılanması gerektiğini ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da bugüne kadar 183 binden fazla suçunun kayıtlara geçtiğini belirtti.

"HEPİMİZ BU SAVAŞIN EN KISA SÜREDE SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

Savaşın adil bir barışla sona ermesinden yana olduklarını dile getiren Zelenski, "Hepimiz bu savaşın en kısa sürede, çok önemli olan güvenliğin garanti altına alınmasıyla, kalıcı barışla, onurlu bir şekilde sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

Saldırıların önlenmesi için Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenski, "Kötülüklerin çoğalmaması için adaletin sağlanması gerekiyor." dedi.

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#Rusya

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