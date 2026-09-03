Zelenski: Rusya'ya uçmayı bırakın! Savaş Karadeniz’den hava sahasına sıçradı

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş her geçen gün yeni teknolojilerin kullanıldığı tırmanış içinde, Karadeniz’de gemi trafiğinin felç edilmesinin ardından şimdi de hava sahasına sıçradı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya yolcu taşıyan tüm havayolu şirketlerini uyararak “Rusya’ya seferlerinizi durdurmanızı önemle tavsiye ederim. Yolcuların can güvenliği büyük tehlike altında” açıklamasını yaptı. Rusya Başkanı Vladimir Putin ise “Ukrayna gerçekten Rusya’da yolcu uçaklarını hedef alırsa devlet terörizmi başlatmış olur” cevabını verdi.

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YENİ İHA PROGRAMI

Rusya hava sahasının sivil havacılığa kapanma noktasına geldiği önceki akşam Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından dünyaya uyarı bildirisi şeklinde duyuruldu. “Başlatacağımız yeni insansız hava aracı programı Rusya’nın tüm hava sahasını güvenilir olmaktan çıkarıyor. Havayolu ve sigorta şirketlerini uyarıyorum. Rusya’ya gerçekleştirdiğiniz tüm uçak seferleri sonlandırın” diyen Zelenski, “Rusya semaları bundan böyle sivil havacılığa kapanmış sayın. Yolcu uçaklarını kasıtlı olarak elbette hedef yapmayı düşünmüyoruz. Ancak havada oluşacak kritik gelişmeler sizin de önlem almanızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

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MOSKOVA TEPKİLİ

Zelenski’nin sözlerine Rusya lideri Putin’den bulunduğu Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden yanıt geldi. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te basın toplantısı düzenleyen Putin, “Rusya hava sahasında bulunan sivil yolcu uçaklarını hedef almayı planlıyorsa bu düpedüz devlet terörizmidir. Gereken yanıt anında verilecektir” açıklamasını yaptı.

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Ukrayna’nın Rusya hava sahasına yönelik uyarısına sert tepki gösteren Putin, 2022’de Ukrayna’ya yönelik savaş başlattığında Ukrayna üzerinde tüm hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmişti. Ukrayna’da 4,5 yıldan bu yana hiçbir havalimanından yolcu uçağı iniş ve kalkış yapamıyor.

İPTALLER BAŞLADI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’ya resmen Rus hava sahası bildirimini yaparken, resmi bildirim sonrası uçuşa yasak bölgenin dikkate alınması bekleniyor. Hava ulaşımıyla ilgili yaşanan gerilim karşısında Türkiye merkezli Pegasus havayolu şirketi Rusya başkenti Moskova’ya yapması gereken dün ve önceki günkü 12 uçuşunu iptal etti. İptal edilen uçuşlar İstanbul, İzmir ve Antalya’dan Moskova’ya yapılacaktı.

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