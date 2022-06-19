Zelenski Rusya'ya böyle meydan okudu... Savaş bölgesinde flaş mesaj!

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... 4'üncü ayındaki savaş ülkenin doğu bölgelerinde sürüyor.

Ancak Rusya füze saldırıları ile Ukrayna'nın diğer bölgelerini hedef almaya devam ediyor.

O kentlerden birisi olan Mykolaiv Ukrayna lideri Zelesnki'ye ev sahipliği yaptı.

Bir gün önce Rus füze saldırısında 2 kişinin öldüğü kenti ziyaret eden Zelenski dikkat çeken açıklamalara imza attı.

RESMEN RUSYA'YA MEYDAN OKUDU

Kentteki askerler ile bir araya gelen Zelenski, savaşta üstün başarı gösterenlere madalya dağıttı ve 'Ukrayna kesinlikle kazanacak' sözleri ile zafere olan inancını bir kez daha dile getirdi.

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Zelenski'nin bir gün önce Rus füzelerinin hedefi olan bu kentte yaptığı 'zafer' açıklaması 'Rusya'ya meydan okudu' şeklinde yorumlandı.

Askerlerle fotoğraf çektiren Zelenski, 'Cesur adamlarımızın her biri işlerini yapmaya devam ediyor. Kesinlikle dayanacağız, kesinlikle kazanacağız' dedi.

Zelenskiy'in ofisinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı, Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu yıkılan Mykolaiv bölgesel devlet idaresinin binasını denetledi' denildi.

Mart ayı sonlarında bir Rus füzesinin binaya isabet etmesi sonrası 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Zelenski'nin bu ziyaretinin ne zaman yapıldığına dair bir bilgi ise resmi açıklamada yer almadı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus kuvvetleri Mart ayı başlarında Mykolaiv'in eteklerine ulaşmış ancak Ukrayna savunması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştı.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

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Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

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Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.