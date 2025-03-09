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Zelenski: Rusya son bir haftada 1200 güdümlü bombayla saldırdı

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#Zelenski#Rusya#Ukrayna
Zelenski: Rusya son bir haftada 1200 güdümlü bombayla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 16:54

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında 1200 güdümlü bomba ve 80'den fazla füze kullandığını açıkladı.

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Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi paylaştı.

Zelenski, Rusların sadece son bir hafta içinde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 1200 güdümlü bomba ve farklı türden 80'den fazla füze kullandığını belirtti.

Ayrıca Rus ordusunun bu sürede ülkesine yaklaşık 870 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını aktaran Zelenski, Rusların bu İHA'larda yabancı menşeli bileşenler kullandığını vurguladı ve bu ülkeye yönelik yaptırımların artması gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefikleriyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Zelenski, "Adil bir barışın ve güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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#Zelenski#Rusya#Ukrayna

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