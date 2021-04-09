Zelenski, Rusya ile savaş cephesine gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile gerilimin arttığı bir dönemde, dün sınırdaki cephe hattını ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zelenski’nin son dönemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri ziyaret edeceği ve moral vermek amacıyla askerlerle bir araya geleceği aktarıldı. Bu arada dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin geri çekilmesini ve tansiyonun düşürülmesini istedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki sınırda zaman zaman sıcak çatışma yaşanırken, dün bir Ukrayna askeri daha yaşamını yitirdi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların, önceki gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar beş kez ateşkes ihlali yaptığı, açılan ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

25 ASKER ÖLDÜ

Bu gelişmeyle birlikte, senenin başından bu yana, Rusya ile çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin sayısı 25’e yükseldi. 2020 boyunca Rusya sınırında hayatını kaybeden Ukraynalı asker sayısı 50 olduğu düşünüldüğünde, tansiyonun artması oldukça dikkat çekiyor. Beyaz Saray da, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının 2014’ten beri en yüksek seviyeye çıktığına işaret ederek artan tansiyona dikkat çekti.

RUSYA, HAZAR’DAN KARADENİZ’E ASKERİ GEMİ AKTARDI

Ukrayna sınırında gerilim sürerken Rusya, Karadeniz’de büyük bir tatbikat başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında çıkarma gemilerinin de bulunduğu 10’dan fazla geminin Hazar Denizi’nden Karadeniz’e getirildiği belirtildi. Volga ve Don nehirlerini bağlayan kanal aracılığıyla 30 bin tonluk gemiler Hazar’dan Karadeniz’e ve tersine ulaşabiliyor.

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