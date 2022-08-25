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Zelenski: Rusya ile hiçbir pazarlık olamaz

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#Rusya#Saldırı#Volodimir Zelenski
Zelenski: Rusya ile hiçbir pazarlık olamaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

Ukrayna’da ülkenin 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrıldığı tarih olan 24 Ağustos, dün bağımsızlık günü olarak kutlanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önemli mesajlar verdi.

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Konuşmasında Rusya’nın başlattığı saldırıyla tüm uygar dünyanın Ukrayna’nın arkasında olduğunu vurgulayan Zelenski, “Bugün bağımsızlığımızın 31. yıldönümünü saldırgan Rusya’nın bize karşı açtığı acımasız savaş ortamında kutluyoruz. . Tüm uygar ve demokratik dünya ilkel güdülerle hareket eden Rus despotluğuna karşı sonunda dişlerini göstererek birlik oldu. Ukrayna’nın Rusya ile pazarlık yapma lüksü yoktur. Tüm topraklarını ilhakçı güçlerden temizleyene kadar bu savaş devam edecek. Savaşın 186. gününde ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kutladığı bu anlamlı günde tüm 25 ilimizi kurtarmadan kimseyle topraklarımız konulu pazarlık yapmayacağımızı ilan ediyorum” dedi.

İSTASYONA SALDIRI: 22 ÖLÜ

Rusya, Ukrayna’nın bağımsızlık gününde de saldırılarını sürdürdü. Ukrayna lideri Zelenski, ülkenin Dnipro şehrindeki Chaplino tren istasyonuna düzenlenen roket saldırısında, aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 22 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin de yaralandığını açıkladı.

 

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#Rusya#Saldırı#Volodimir Zelenski

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