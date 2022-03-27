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Zelenski: Rusya dünyayı aç bırakmak istiyor

#Zelenski#Rusya#Ukrayna
Zelenski: Rusya dünyayı aç bırakmak istiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’in dünyaya son derece sinsi bir tuzak kurduğunu ve bunu hayata geçirmeye başladığını belirtti.

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Zelenski, “Rusya şu ana kadar ne yaptı. Avrupa’nın göbeğinde görülmemiş mülteci krizi yarattı. Avrupa bunun en büyük bela olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Putin’in yeni hedefi dünyada büyük gıda krizi tetiklemek. .Rus ordusu Ukrayna’daki ekim kampanyasını baltalamak için elinden geleni yapıyor. Ekim yapılacak arazilere mayın döşüyorlar. Tarım için gerekli araçları imha ediyorlar. Tarım için kullanılacak yakıt depolarını vuruyorlar. Ayrıca geçen yılki rekoltemizi dış pazarlara ulaştırmamızı deniz ablukasıyla engelliyorlar.

Dünyanın sayılı tahıl ve ayçiçek yağı ihracatçısı Ukrayna gıda piyasasından kopartılmak isteniyor. Bizim kendimize yetecek buğdayımız ve yağımız var. Ancak Rusya bu planla dünya çapında yapay gıda krizi yaratmak istiyor” açıklamasını yaptı.

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GEMİLER ABLUKADA

Ukrayna limanlarından tüm tahıl ve ayçiçek yağı ihracatı devam eden savaş nedeniyle durmuş vaziyette. Sadece savaşın ilk haftasında yağ yüklü birkaç gemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’i telefonla aradıktan sonra Ukrayna limanlarından ayrılarak Türkiye’ye ulaşabilmişti.

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#Zelenski#Rusya#Ukrayna

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