Zelenski: Putin’i öldüresiniz geliyor

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Washıngton’da süren 75’inci NATO liderler zirvesine katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, son Rus füze saldırılarını tarif ederken Rusya lideri için “Putin’i öldüresiniz geliyor” ifadesini kullandı.

BÜYÜK FELAKET

NATO zirvesinde farklı ülke liderleriyle görüşmelerinde Ukrayna’daki son gelişmelerle ilgili duygusal açıklamalar yapan Zelenski, “Ben sadece Ukrayna Cumhurbaşkanı değilim, aynı zamanda bir insan ve çocuk babasıyım. Rus füzeleri ülkemde sivilleri vururken bunu kabullenmek çok zor. Bir babanın, annenin çocuğunu kaybetmesinden daha büyük felaket yoktur. Bu tür anlarda insanın Putin’i öldüresi geliyor. Emin olun fırsatını bulsa Ukrayna’da herkes bunu yapmak ister” ifadelerini kullandı.

F-16 İSTEDİ

Ukrayna başkenti Kiev’deki hastanenin X-101 Rus füzesiyle vurulmasının kasıtlı yapılan bir saldırı olduğunu da savunan Zelenski, “Ruslar Ukrayna’ya füze attıklarında her zaman nereye düşeceğini çok iyi biliyor. Kiev’deki çocuk hastanesine nişan aldıklarını da çok iyi biliyorlardı. Hunharca saldırıyı NATO zirvesi hemen öncesinde planlı bir şekilde yaptılar. NATO ittifakına ne denli çılgın adımlar atmaya hazır olduklarını göstererek bize verilen desteğin sonlandırılması için çabaladılar. Putin’i bu savaş ayakta tutuyor. Bu savaşın ne kadar süreceğinin yanıtı da bugün burada Washington’da bulunuyor. Ukrayna’nın elindeki tüm silahları saldırgan Rusya’ya yönelik kullanmasına nihai yeşil ışık verilmeli. Ukrayna üzerinde füze kalkanı oluşturulmasının yanı sıra tam olarak 128 adet F-16 savaş uçağına da ihtiyacımız var” talebini dile getirdi.

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RUSYA’DAN YANIT

NATO zirvesini yakından takip eden Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, “Zirvenin daha ilk günü askeri ittifak saldırgan yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Orada (barış) kelimesi bir kez bile olsun duyulmadı. Tam tersine sürekli Rusya’yı öcü ülke gösterme çabası hakimdi. Ukrayna aracılığıyla Rusya’yı dize getirme plan tutmayınca şimdi de üçüncü dünya savaşı, nükleer savaşa giden yolu aralamaya başladılar” yorumunda bulundu.

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UKRAYNA’YA F-16 ALMANYA’YA TOMAHAWK

Washington’da NATO’nun 75. Yılı Anma etkinliği sürerken, ülkeler arası heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin detaylar ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekiyor:

* NATO Kamu Forumu’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının gönderilmesiyle ilgili, “Bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F16’ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16’ları uçuracak” dedi.

* NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya’dan yapılan ortak açıklamaya göre ise, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026’dan itibaren Almanya’ya konuşlandırılacak. Açıklamada silahların Avrupa’da konuşlandırılacak olmasının ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını ve Avrupa’nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6’lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağı ifade edildi.