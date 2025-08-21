Son dakika: Zelenski Putin ile görüşme şartını açıkladı: Aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti

Haberin Devamı

Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

Ukrayna'nın Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu yineleyen Zelenski, "Peki ya Ruslar hazır değilse? Avrupalılar bu konuyu gündeme getirdi. Eğer Ruslar hazır değilse, o zaman ABD'den güçlü bir tepki görmek istiyoruz" dedi.

AFP'nin haberine göre Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda 7-10 gün içinde bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, (Putin ile) ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR NATO ÜLKESİ VE AVRUPA'NIN PARÇASI"

Zelenski, görüşmenin yapılacağı olası mekanlara ilişkin, "İsviçre, Avusturya - hemfikiriz... Bizim için Türkiye bir NATO ülkesi ve Avrupa'nın bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Macaristan'a Ukrayna'nın AB ile müzakerelerinin önündeki engeli kaldırması için baskı yapmasını istediğini de belirten Zelenski, "Başkan Trump'tan Budapeşte'nin Avrupa Birliği'ne katılımımızı engellememesini istedim. Başkan Trump, ekibinin bu konuda çalışacağına söz verdi" açıklamasını yaptı.

Ukraynalı lider, Ukrayna'nın 3 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen Flamingo adlı yeni bir uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini ve seri üretime şubat ayında başlanabileceğini duyurarak, "Füze testlerden başarıyla geçti. Şu anda en başarılı füzemiz; 3 bin kilometre uçabiliyor ki bu önemli bir mesafe" diye ekledi.

Flamingo seyir füzesi

MACRON DA 'TÜRKİYE HAZIR' DEMİŞTİ

Beyaz Saray görüşmelerinin ardından ABD ve Fransız basınına açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 15 günün “güvenlik garantilerine somut bir temel kazandırmak” adına önemli olacağını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti.

“İngiliz, Fransız, Alman ve Türkler Ukrayna’da güvence operasyonları yürütmeye hazır” diyen Macron, bu güçlerin cephe hattından uzakta bulunacağını ve kışkırtıcı olmayacağını vurgulamıştı.

Türkiye’nin, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde 31 ülkenin bir araya geldiği ve Ukrayna’da barış gücü oluşturulmasını öngören “Gönüllüler Koalisyonu”nun bir parçası olduğu biliniyor.

UKRAYNA VE NATO ARASINDA KOORDİNASYON SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.

1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan ve Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak

ASKERİ EKİPLER GÜVENLİK GARANTİLERİNE ÇALIŞIYOR

Ukrayna askeri ekiplerinin güvenlik garantilerinin savunma bileşenleri üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını belirtti.

Ülkesinin savaşın "adil şekilde" sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Yermak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, toplantıda nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri ele alınmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söylemişti.