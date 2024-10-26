Zelenski-Putin arasında Koreli asker gerilimi

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın 27-28 Ekim’de Kuzey Koreli askerleri Kursk cephesine aktarmasının beklendiğini söylerek uluslararası toplumdan Moskova’ya karşı ek tedbir almasını istedi. Ukrayna, yaz aylarında Donetsk bölgesine yönelik Rus saldırılarını durdurma umuduyla Rusya’nın Kursk bölgesine işgal operasyonu düzenlemişti. Halihazırda Kursk kısmen Ukrayna işgali altında.

PUTİN TİYE ALDI

BRICS zirvesinde konuyla ilgili açıklama yapan Putin, “Batı’da Rusya topraklarına ayak basan Kuzey Kore askerlerinin uydu görüntülerine yer verilmeye başlandı. Uydu görüntüsü ciddi bir iş. Var dediklerine göre vardır bir aslı” sözleriyle entrikayı daha üst seviyeye taşıdı.

‘YASAL DURUM’ İDDİASI

Rus televizyonuna çıkarak Kuzey Kore’nin savaşa dahil edilmesi konusuna yeniden değinen Putin, “Rusya ile Kuzey Kore arasında daha önce imzaladığımız stratejik müttefiklik anlaşması bizim parlamento tarafından onaylandı. Kuzey Kore askeri bizim topraklarda bulunsa bile bu son derece yasal bir durum. Anlaşmanın 4’üncü maddesine göre askeri açıdan biz onların, onlar da bizim yardımımıza gelmeyi kabul ediyor. İki yıldan beri Ukrayna’da Batılı ülkelerden askerler bulunmuyor mu? İhtilafı kim tırmandırıyor. Onlara sormak gerek” çıkışıyla meseleyi daha vahim noktaya taşıdı.

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AYLIK MAAŞ 2 BİN DOLAR

ABD istihbaratı yıl sonuna kadar en az 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna cephesine gönderileceğini öngörüyor. Rusya, Kuzey Kore askerine ayda 2 bin dolar maaş ödemeyi kabul etmiş. Bu para Kuzey Kore’de bir yıllık maaşın karşılığı.