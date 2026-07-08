Zelenski liderlere hitap etmeyecek

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Ukrayna lideri Zelenski’nin bugün düzenlenecek NATO Zirvesi genel oturumunda neden konuşma yapmayacağına dair ipuçlarını ise İngiliz The Telegraph gazetesi ve Amerikan CNN aktardı. Haberlere göre ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafında tarafsız arabulucu görünmek istediği için Zelenski’nin kürsüde görünmemesini talep etti.

Zirve boyunca liderler askeri ittifakın geleceğini ve Ukrayna krizinin gidişatını aralarında görüşürken; Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere yaklaşık 20 ülke lideriyle ikili temas gerçekleştirecek.

Ankara’daki NATO zirvesinden beklentilerini gazetecilere açıklayan Zelenski, “NATO zirvesinden en önemli beklentim halkımızı daha iyi koruyacak daha etkin çözüm ve imkânların bulunmasıdır. Bir dizi ülke lideriyle yapacağım temaslarda Ukrayna’nın güvenliğini sağlayacak etkin savunma silahlarının tedarikini masaya yatıracağız. Ukrayna, Avrupa ve ABD arasında savunma konusunda daha derin işbirliği kararının alınmasını bekliyorum” dedi.

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RUSYA TRUMP’I MI BEKLİYOR

Ankara’daki NATO zirvesinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında ikili zirve görüşmesinde ikili konular yanı sıra Ukrayna savaşı meselesinin geniş bir şekilde ele alınacağı söylenirken Moskova’da Trump’ı Rusya’ya getirtme çabaları göze çarpmaya başladı. Rus medyasında “Trump 40 yıl önce Sovyetler Birliğini ilk defa ziyaret ettiğinde St. Petersburg şehrinde dünyaca ünlü Ermitaj müzesini gezdiğini söylemişti. Ankara’dan St. Petersburg’a gelerek Ermitaj müzesinde Putin ile Alaska’dan sonra ikinci zirve görüşmesini yapabilir” denildi. Söylentilere Kremlin’den yanıt geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, “Başkan Trump’ın zamanında Ermitaj müzesini ziyaret ettiğini biliyoruz. Hala hazırda ikinci Ermitaj gezisi yapacağını şimdilik teyit edemiyorum” ifadelerini kullanması dikkati çekti.