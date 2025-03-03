Zelenski köşeye sıkıştı! Baskılar arttı: Özür dile ya da istifa et

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki dünyayı hayrete düşüren tartışmanın yankıları sürerken ABD'deki Cumhuriyetçiler de Zelenski'ye "özür dilemesi" ya da "istifa etmesi" yönünde baskılarını artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna liderinin ABD'nin onlara sağladığı yardım için minnettarlığını ifade etmek yerine ev sahibini azarladığını ve sözünü kestiğini belirterek Zelenski'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Johnson ayrıca, Trump'ın Rusya ile Ukrayna'yı barış noktasında bir araya getirmeye çalıştığını kaydetti.

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ABD'nin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham ise, ABD ve Ukrayna arasındaki mineral anlaşmasının imzalanması için Zelenski'nin istifa edip Washington'a başkasının gelmesi gerektiğini ya da Zelenski'nin tavrını değiştirmesinin şart olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin istifasını isteyip istemedikleri sorusuna "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var" diyerek cevap verdi.

Zelenski'nin vücut dilini saygısızca bulduklarını ifade eden Waltz, barış için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması görüşünü yineleyen Waltz, "Çünkü bu, ABD askerlerini otomatik olarak savaşa sokar" diye konuştu.

'YERİME BAŞKASINI GETİRMEK KOLAY OLMAYACAKTIR'

ABD ziyaretini yarıda kesen ve Ukrayna konulu toplantı için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Zelenski ise eleştirilere cevap verirken "Ortaklarımızın bu savaştaki saldırganın kim olduğunu hatırlamalarını istiyoruz" dedi.

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ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarını değerlendiren Ukraynalı lider, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti.

Zelenski, açıklamasında şöyle konuştu:

"NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim. NATO'ya üye olmamız, görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir. Olup bitenler göz önüne alındığında yerime başkasını getirmek kolay olmayacaktır. Ukrayna'da seçime gidilmesi yeterli değil, aday olmama da izin vermemeniz gerekiyor"

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