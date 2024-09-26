Zelenski kızdırdı, Putin'den nükleer rest! Avrupa medyası: 'Şimdiye kadarki en güçlü uyarı'

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79’uncu BM Genel Kurulu açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapan Zelenski Batılı müttefiklerinden destek talebini tekrarladı.



Zelenski'nin üç aydır bahsettiği yeni barış planını BM kürsüsünden dünyaya anlatmak yerine Rusya’nın güç kullanılarak dize getirilmesi gerektiğini tekrarlaması Rusya ile Ukrayna arasında ‘savaşa devam’ sinyali olarak algılandı.

"ORTAK SALDIRI" OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Zelenski'nin sözleri Rusya'yı kızdırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası, Moskova'nın nükleer silah kullanımı için belirlediği doktrinde yaptıkları güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Rusya, nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin, nükleer güce sahip bir ülke desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu "ortak saldırı" olarak değerlendirecek.



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Rusya'nın müttefiklerinden Çin, nükleer silahlar konusuyla ilgili "itidal" çağrısı yaparken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Putin'i nükleer silah kullanımına karşı uyardığı ileri sürülmüştü. Ancak söz konusu uyarılar, Putin'i Çarşamba akşamı Güvenlik Konseyi toplantısından sonra nükleer silahlarla ilgili güncellemeyi açıklamaktan alıkoymadı.

Yeni nükleer doktrine göre, Moskova'ya karşı konvansiyonel füze saldırıları da nükleer silaha başvurmak için bir koşul olarak kabul edilebilecek.

Putin, Rus topraklarına yönelik ve ülkenin egemenliği için "kritik tehdit" olarak yorumlanacak yoğun füze atışı, savaş uçağı ve drone saldırısı tespit edildiği halde, bunun nükleer silah kullanımı ihtimalini doğurabileceğini açıkladı.



Doktrini açıklayan Putin, "nükleer olmayan bir ülkenin saldırganlığı, nükleer güce sahip bir ülke desteği ya da katılımı olduğu durumda, ortak saldırı olarak değerlendirilecektir" dedi.

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Rus lider, "nükleer silahlar, devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en önemli garantisi" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Putin'in dün akşam yaptığı açıklamalar, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı uzun menzilli füzeleri Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma yönünde müttefiklerinden onay almaya çalıştığı bir sırada gerçekleşti.

Ukrayna, nükleer gücü olmayan bir ülke olsa da ABD ve diğer nükleer güce sahip ülkeler tarafından askeri olarak destekleniyor.



Putin'in nükleer silah koşullarıyla ilgili açıklamalarına Ukrayna'dan ilk tepki, Zelenskiy'in özel kalemi Andriy Yermak'tan geldi.

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Yermak, Rusya'nın "dünyanın gözünü korkutmak için nükleer şantaj yapmaktan başka elinden bir şey gelmediğini" söyledi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ UYARI

Putin nükleer silah tehdidini daha önceden de gündeme getirmişti. Haziran ayında Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerini uyararak, Rusya'nın Avrupa kıtası ve hatta ABD'nin elindekilerin toplamından daha çok taktik nükleer silaha sahip olduğunu söyleyen Putin, Avrupa'nın erken uyarı sistemi geliştirmediğini ve bu anlamda savunmasız olduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna Rusya'dan gelen son hamleyi 'şantaj' olarak değerlendirse de Batı medyası aynı fikirde değil. İngiliz Guardian gazetesine göre gelen son açıklamalar Putin'in Batı'ya yönelik 'en güçlü' uyarısı oldu.



AP haber ajansı ise konuyla ilgili haberinde "Moskova'nın nükleer doktrininde yapılan revizyon açıkça Batı'nın Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesini engellemeyi amaçlıyor ve Rusya'nın nükleer cephaneliğini olası kullanma eşiğini önemli ölçüde düşürüyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, nükleer silaha sahip ülkeler caydırıcılık politikasıyla hareket ediyor. Bu politika, nükleer silaha sahip bir ülkenin diğerine yönelik nükleer saldırısına, karşı tarafın aynı şekilde karşılık vereceği ve iki tarafın da tamamen yok olması ile sonuçlanacağı esasına dayanıyor.

Ancak bazı taktik nükleer silahlar daha küçük savaş başlığına sahip ve yaygın radyoaktif serpintiye neden olmadan hedefleri vurmak üzere tasarlandılar.