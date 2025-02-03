Zelenski: Kiev’siz müzakere tehlikeli olur

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AP haber ajansına özel bir röportaj veren Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ile Rus yetkililerin iletişimde olduğuna yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, “Onların kendi ilişkileri olabilir ama Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikeli” ifadesini kullandı. Rusya’nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda “herhangi bir taviz hakkında” konuşmak istemediğini söyleyen Zelenski, Moskova’nın bunu “sahada üstün olduğu bir dönemde kaybetmek” olarak gördüğü değerlendirmesini yaptı. Zelenski, Trump’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’i “masaya getirebileceğini”, bunun için Rusya’ya yönelik yaptırımların ve Ukrayna ordusuna verilen desteğin sürdürülmesinin bir yöntem olarak kullanılabileceğini söyledi. Ukrayna’nın alacağı en “ucuz güvenlik garantisinin” NATO üyeliği olduğunu söyleyen Zelenski, ABD Başkanı Trump’ın da bunu yaparsa Rusya’ya karşı jeopolitik bir zafer kazanmış olacağını savundu.