Zelenski kararını verdi... Medvedçuk'ün de aralarında olduğu 4 politikacının cezası belli oldu!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken dünya Ukrayna lideri Zelenski'nin imza attığı kararı konuşuyor.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile tanınan Medvedçuk, için kararı verdi.

Ukrayna lideri, Rusya yanlısı muhalif politikacılar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk'un vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Bu yönde kararname imzalayan Zelenski yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk. Halkın seçtiği kişiler Ukrayna halkına değil de, Ukrayna'ya gelen katillere hizmet ediyorsa, o zaman kararlarımız yerini bulacaktır. Bu, alınacak son karar değil.'

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında Rusya yanlısı Ukraynalı politikacı Viktor Medvedçuk, vatana ihanet suçlamasıyla Ukrayna istihbaratı tarafından geçtiğimiz yıl nisan ayında gözaltına alınmıştı.

Medvedçuk, geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapılması konusunda arabuluculuk çabalarının ardından Rusya'ya gönderilmişti.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.