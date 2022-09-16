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Zelenski: İzyum'daki toplu mezarda 400'den fazla ceset bulundu

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#Toplu Mezar
Zelenski: İzyumdaki toplu mezarda 400den fazla ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 21:15

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinde toplu mezar bulunduğunu duyurarak, "İzyum'daki toplu mezarda 400'den fazla ceset bulundu" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, İzyum kentinin Rus ordusundan geri alınmasının ardından, toplu mezar bulunduğunu ve detayları araştırdıklarını duyurmuştu. İzyum'da, Birleşmiş Milletler (BM) gözlem heyeti de dahil olmak üzere Ukraynalı uzman ekipler tarafından yapılan araştırmalarda ormanlık alanda çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Zelenski: İzyumdaki toplu mezarda 400den fazla ceset bulundu

Sosyal medya hesabından toplu mezarların fotoğraflarını paylaşarak, açıklama yapan Zelenski, "İzyum'daki toplu mezarlıkta 400'den fazla ceset bulundu. İşkence izleri olan çocuklar, füze saldırıları sonucu ölenler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaşçıları... Rusya sadece ölüm ve acı bırakıyor. Katiller ve işkenceciler, insani olan her şeyden mahrum. Kaçmayacaksın, saklamayacaksın. İntikamımız gerçekten korkunç olacak" dedi.

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Zelenski: İzyumdaki toplu mezarda 400den fazla ceset bulundu

Bugün dünya, Rus ordusunun geride bıraktıklarını görmeli diyen Zelenski "İzyum yakınlarındaki ormanda 400'den fazla mezar var. Hala tam olarak kaç ceset olduğunu bilmiyoruz. Rusya zaten dünyadaki en büyük terör kaynağı haline geldi. Başka hiçbir terörist güç bu kadar çok ölümün arkasında durmuyor. Dünya harekete geçmeli. Rusya, terörizmin devlet sponsoru olarak tanınmalı" diye konuştu.

Zelenski: İzyumdaki toplu mezarda 400den fazla ceset bulundu

Öte yandan yayınlanan fotoğraflarda, çoğu asker olan birçok Ukraynalının elleri arkadan bağlanmış şekilde toplu mezarlara gömüldüğü görüldü.

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