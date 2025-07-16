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Zelenski imzayı attı: Paralı askerlere vatandaşlık

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#Zelenski#Ukrayna#Vatandaşlık
Zelenski imzayı attı: Paralı askerlere vatandaşlık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:14

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başka ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştıran ve Rusya’da bulunan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını bildirdi.

Zelenski, “Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Çoklu vatandaşlığın uygulanacağı ilk ortak devletleri belirlemeye başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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#Zelenski#Ukrayna#Vatandaşlık

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