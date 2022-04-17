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Zelenski, IMF Başkanı Georgieva ile savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasını görüştü

#Vladimir Zelenski#IMF#Ukrayna
Zelenski, IMF Başkanı Georgieva ile savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasını ele aldıklarını açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Ukrayna'nın mali istikrarını sağlama ve savaş sonrası yeniden inşasına yönelik hazırlıkları görüştük. Şimdilik net planlarımız ve geleceğe yönelik bir vizyonumuz var. IMF ve Ukrayna arasındaki işbirliğinin verimli olmaya devam edeceğinden eminim” dedi.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ABD basınına verdiği röportajda, bu hafta ABD’nin başkenti Washington DC'de IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını belirtmiş, Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini aktarmıştı.

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#Vladimir Zelenski#IMF#Ukrayna

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