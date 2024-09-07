Zelenski ilk defa Ramstein zirvesinde: ‘Silah ve izin verin savaşı 3 ayda bitirelim’

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik Şubat 2022’de askeri müdahale başlatmasıyla ABD’nin Almanya’daki Ramstein Askeri Üssü’nde Batılı ülkeler tarafından oluşturulan temas grubu, dün Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de ilk defa katılımıyla 24’üncü oturumunu gerçekleştirdi. ABD’nin 250 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini açıkladığı zirvede Batı’dan Ukrayna’ya daha kararlı destek adımları talep eden Zelenski, istediği silahların verilmesi ve Rusya topraklarını vurma izni çıkması halinde savaşın kış aylarına kadar biteceğini iddia etti.

BATI’DAN FÜZE İSTEDİ

Ramstein’daki üsse Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesi öncesinde savaşın gidişatı hakkında önemli açıklamalar yapan Zelenski, Batı’nın daha kararlı davranması durumunda savaşı üç ay içinde bitirme şansı bulunduğunu ileri sürdü. Batı’dan sadece yeni hava savunma silahları değil, aynı zamanda yeni uzun menzilli füzeler de talep eden Ukrayna lideri, Almanya’dan 500 km menzilli Taurus, ABD’den ise 1000 km menzilli JASSM seyir füzeleri talep etti.

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‘İNİSİYATİF RUSYA’DA DEĞİL’

Rus birliklerin Donetsk cephesinde ilerlemesine rağmen savaşta inisiyatifin Kursk saldırısıyla Rusya’nın elinden alındığını savunan Zelenski, “Ukrayna askeri Rusya toprakları Kursk bölgesine gireli bugün tam bir ay oldu. Bir ay zarfında 1300 km kare Rus toprağı ve yüzden fazla yerleşim birimi kontrolümüzde. Bir ayda sadece Kursk bölgesinde 6 bin Rus askeri can verdi. Putin, Kursk bölgesindeki gelişmeleri önemsiz göstermeye çalışsa da biz hedefimize ulaştık. Savaşta inisiyatifi onun elinden aldık” diye konuştu. Almanya’da yapılan 24. Ramstein temas gurubu zirvesinden Zelenski’nin bir numaralı beklentisi Rusya toprakları içlerinde belirledikleri 250 büyük askeri hedefi Batı silahıyla vurma izninin çıkması.