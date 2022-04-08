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Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov’a boyalı saldırı

#Dmitri Muratov#Nobel Barış Ödülü#Gazeteci
Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov’a boyalı saldırı

Nobel ödüllü muhalif Rus gazeteci Dmitri Muratov’a trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırı yapıldı.

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Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, televizyon sunucusu ve Novaya Gazeta’nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, Rusya’da trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırıya uğradı.

Samara-Moskova treninde Muratov’un bulunduğu odaya tinerli bir boya ile giren saldırgan, boya kovasını Muratov’un üstüne ve masasına döktü. Olay nedeniyle tren 30 dakika gecikmeli hareket ederken, saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen Muratov kamuoyuna verdiği mesajda, “İşte bizim çocuklarımız” diyerek duruma tepki gösterdi.

RÖPORTAJI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kremlin karşıtı söylemleriyle ve muhalif duruşuyla bilinen Muratov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile röportaj yapmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise röportajla ilgili soruşturma başlatmış, Muratov bunun üzerine Ukrayna’daki savaş bitene kadar hem gazete basımını hem de dijital haberciliği durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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#Dmitri Muratov#Nobel Barış Ödülü#Gazeteci

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