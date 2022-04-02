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Zelenski iki generali görevden aldı

#Zelenski#General#Kovdu
Zelenski iki generali görevden aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “hain” oldukları suçlamasıyla iki üst düzey yetkiliyi kovdu ve cezalandırılacaklarını açıkladı.

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Ukrayna Güvenlik Servisinden generaller Andriy Olehovich ve Serhiy Oleksandrovich’in ülkeyi savunacaklarına dair verdikleri söze “ihanet ettiğini” söyleyen Zelenski, generallerin unvanlarını aldı. Bu Zelenski’nin işgalin başından beri kamuoyuna açıkladığı ilk üst düzey görevden alma olurken, generallerin suçlarına dair başka detay vermedi.

Daha önce, Rusya ile ilk tur müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden Denis Kireev’in vatana ihanetle suçlanarak Kiev’de infaz edildiği iddia edilmişti. Rusya’nın ise savaşta en az 7 generalini çatışmalarda kaybettiği öne sürülmüştü.

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#Zelenski#General#Kovdu

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