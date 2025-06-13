Zelenski iddia etti... ‘Putin Odessa’yı almak istiyor’

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UKRAYNA’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa şehrinde düzenlenen “Ukrayna-Güneydoğu Avrupa” konferansına katılarak Avrupa’ya seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rusya’nın başında bulunan kişi Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü savaşı adil ve kalıcı barışla noktalamak istemiyor. Savaşın nasıl biteceğiyle ilgili onun kendi ajandası var. Ukrayna istihbaratının bana sunduğu raporlara göre Ruslar önümüzdeki dönemde gücünü güney istikametine yoğunlaştıracak” dedi. Putin’in Ukrayna’daki bir numaralı hedefi Odessa şehrini ele geçirmek olduğunu vurgulayan Zelenski, “Putin’in bu hedefe ulaşması durumunda Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışı kesileceği gibi Rus askeri Moldova ile Romanya sınırlarına dayanacak. Putin’in Romanya sınırına ulaşması Avrupa’nın güneyinde Balkanlar bölgesinin ateşe verilmesi anlamına gelir” uyarısında bulundu.

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RUS KAYBI 1 MİLYONU AŞTI

Cumhurbaşkanı Zelenski, “Hedef Odessa” uyarısını yaptığı sırada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın üç buçuk yılda 1 milyon askerini kaybettiğini öne sürdü. 24 Şubat 2022 - 12 Haziran 2025 tarihleri arasında Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük asker kaybını yaşadığını vurgulayan açıklamada “12 Haziran günü Rus ordusunun cephelerde verdiği kayıplar 1 milyonu aştı. Savaşta 1 milyon Rus vatandaşı, ya iş yapamaz derecede sakatlandı ya da hayatını kaybetti. Ölen Rus asker sayısı bizim hesaplarımıza göre 250 bine ulaştı. Yaralı asker sayısının astronomik rakamlara ulaşması Rusya’nın tüm sağlık sistemini kökünden sarsıyor. Savaşın günlük bilançosu ise yaralı ve ölü 1250 asker” ifadelerine yer verildi.

TRUMP’A ÇAĞRI

Zelenski ayrıca Alman Bild gazetesine verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump’a sitemde bulunarak “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü savaşı dünyada durdurabilecek tek bir lider var. O da ABD Başkanı Trump. Devam eden bu haksız savaşı sonlandırırsa kendisine minnettar kalacağız” diye konuştu.