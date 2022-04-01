Zelenski: Hedeflerinde Donbas var, Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor

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Rus güçlerinin Donbas bölgesine yönelik yeni bir saldırı için hazırlık yaptığını sözlerine ekleyen Zelenski, “Her bir metrekare toprağımız için savaşacağız” diye konuştu.

IRPİN’E YÖNELİK SALDIRILAR SÜRDÜ

Kiev’in banliyölerinden Irpin’de bulunan haber ajansı AFP muhabiri de Rusların “saldırıları azaltacağız” vaadine karşın bombardımanın sürdüğünü, çok sayıda patlama yaşandığını rapor etti. Irpin Belediye Başkanı, bölgenin Ukrayna askeri kontrolüne geçtiğini ancak Rus bombardımanının sürdüğünü söyledi. Irpin’deki çatışmalarda 200’den fazla sivilin öldüğü, bölgenin yarısından fazlasının yıkıldığı belirtildi.

MARIUPOL’DE 45 OTOBÜSLE TAHLİYE

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, güneydeki Mariupol’den sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan etti. Zaporojiya istikametine insani koridor açılacağı belirtilirken Ukrayna hükümeti, sivillerin tahliyesi için 45 otobüs göndereceğini söyledi. Daha önce de denenen ancak başarısızlıkla sonuçlanan tahliye girişiminin bu kez ne sonuç vereceği henüz belirsiz.

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RUS PARASI VE POLİSİ UKRAYNA’DA

Rusya, üç hafta önce işgal ettiği güneydeki Herson ve Zaporojiya kentlerinde ‘ev sahibi’ gibi davranıyor. Donbas ve Kırım üzerinde hak iddia eden Moskova, bu iki bölge arasındaki Herson ve Zaporojiya şehirlerini de topraklarına katmaya uğraşıyor. Rusların iki kentte siyasi yapılanma başlattıklarını bildiren Ukrayna Sasvunma Bakanlığı, “Daha önce yerel yönetimlerde görev almış Rus yanlısı kişiler bölge yetkilisi ilan ediliyor. Rus polisi ve yargısından görevliler bu şehirlere getirildi” dedi. Birçok şehir ve kasabada Ukrayna milli parası grivna yerine Rus rublesinin kullanımı teşvik edildiği belirtilirken, Rus siyasi partilerinin ofis açtığı, halka Rus SIM kartları dağıttığı iddia edildi. Öte yandan Rus haber ajansı TASS, doğudaki Rus ayrılıkçısı Donetks bölgesinin lideri Denis Puşilin’in, “Mariupol’de Donetsk Halk Cumhuriyeti yerel idare ofisinin kurulması talimatı verdiğini” yazdı.

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RUSYA’DAN KAFKASLARI KARIŞTIRACAK HAMLE

Ukrayna savaşı devam ederken Rusya, bu kez Kafkasları gerecek bir adım attı. 2008’de beş gün süren Rusya-Gürcistan savaşıyla Tiflis’ten bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya yönetimi, şimdi Rusya’ya katılım için referanduma gideceklerini duyurdu. Moskova’nın bağımsız devlet kabul ettiği Güney Osetya’nın lideri Anatoliy Babilov, “Rusya ile birleşmek başından beri stratejik hedefimiz. Bu istikamette gerekli hukuki adımları atacağız” sözleriyle 10 Nisan’daki başkanlık seçimleri sonrasında Rusya’ya katılım referandumu yapılacağını ilan etti. (Nerdun HACIOĞLU)

NATO’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Türkiye’nin tarafları bir masada buluşturmayı başarmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Stoltenberg, 2021 yılına ilişkin raporunu açıkladığı basın toplantısında, “Bu kapsamda Türkiye’ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi.

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‘RUSLAR GERİ ÇEKİLMİYOR’

Moskova’nın Kiev dahil bazı bölgelerde saldırılarını azaltacağına yönelik açıklamalara da değinen Stoltenberg, istihbarat verilerine göre Rusların geri çekilmediğini, yeniden konumlandıklarını söyledi. Stoltenberg, “Rusya yeniden toplanıyor, ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor” dedi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)



RUSYA ÇERNOBİL’DEN ÇEKİLDİ: RADYASYON ZEHİRLENMESİ İDDİASI

UKRAYNA, dün Çernobil nükleer santralindeki tüm Rus askerlerinin çekildiğini duyururken, askerlerin radyasyon yüzünden zehirlendiği ve tedavi için Belarus’a götürüldükleri iddia edildi. Belarus yerel basınına göre son bir haftada en az 7 otobüs dolusu Rus askeri tedavi için Belarus’un Gomel şehrindeki radyasyon merkezine getirildi. Rus askerlerinin koruyucu ekipman olmadan nükleer serpintiyle kirlenmiş ‘Kızıl Orman’a girdikleri ve yürürken yerdeki radyasyon tabakasını havalandırmış olabilecekleri değerlendiriliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, iddiaların henüz doğrulanamadığını bildirdi.