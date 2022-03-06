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Zelenski, halkına 'Direnmeliyiz' diyerek net konuştu: Saldırıya geçin

#Zelenski#Ukrayna#RUSYA
Zelenski, halkına Direnmeliyiz diyerek net konuştu: Saldırıya geçin

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10’uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenski, video mesaj yayınlayarak vatandaşlarına seslendi. Zelenski, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.

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Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.

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DONBASS'A SESLENDİ: 8 YIL ÖNCE DONETSK’İ 8 YIL SONRA HARKOV’U KARŞILAŞTIRIN

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu.

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