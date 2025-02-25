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‘Zelenski gelecek o anlaşma imzalanacak’

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Macron#Putin
‘Zelenski gelecek o anlaşma imzalanacak’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u dün Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın bitmesine yönelik “ciddi görüşmeler” yaptığını ve Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasını yakında imzalayacaklarını belirtti.

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Kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray’a geleceğini söyleyen Trump, “Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Nihai anlaşmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı. Macron da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Avrupa’nın bir ateşkes durumunda Ukrayna’ya barış gücü de dahil olmak üzere güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

PUTİN: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Macron ve Trump’ın Beyaz Saray’da görüştüğü sırada Rusya Lideri Vladimir Putin’den ilginç bir açıklama geldi. Putin, “Rusya, ABD’ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır” açıklamasında bulundu. Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de dün, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşan G7 ülkelerinin liderler zirvesine katıldı. Zelenski’nin konuşma yaptığı zirveye Trump, Macron ile birlikte Beyaz Saray’dan video konferans yöntemiyle bağlandı.

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#Trump#Macron#Putin

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