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Zelenski: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Bağımsızlık Günü
Zelenski: Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 23:24

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yayınladığı mesajında, "Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak" dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yeni bir video mesaj yayınladı. Önümüzdeki haftanın Ukrayna için çok önemli olduğunu söyleyen Zelenski, "Devletimiz için, bizim için çok önemli olan yeni haftaya aktif olarak hazırlanıyoruz. Önümüzde Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü var. Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, işgalin geçici olduğu ve Ukrayna'nın geri döndüğü tam anlamıyla hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

"ACIYA DA KATLANMAMIZ GEREKİYOR"

Zelenski, Ukrayna'nın zafere ulaşması gerektiklerini söyleyerek, "Her zaman dürüstçe söylüyoruz. Ukrayna'nın zaferi için hala savaşmamız gerekiyor, hala çok şey yapmamız gerekiyor ve ne yazık ki acıya da katlanmamız gerekiyor. Ukraynalılar kendileriyle, ülkeleriyle ve kahramanlarıyla gurur duyabilirler. Birlikte kalalım ve birbirimize yardım edelim. Yok edilenleri geri getirelim. Tüm halkımız için savaşalım. Ve bugün Ukrayna'yı temsil edenleri neşelendirelim. Kendimize ve Ukrayna'ya inanın" ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Bağımsızlık Günü

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