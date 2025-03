Zelenski gazetecilerle konuşurken Macron aradı! Dikkat çeken anlar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin gazetecilere açıklama yaparken telefonuna gelen çağrı ve o anda yaşananlar hem sosyal medyada hem dünya basınında dikkat çekti.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPARKEN MACRON ARADI

Cephe hattında yaşananlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönündeki ateşkes teklifi ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısındayken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir telefon aldı.

İSMİ İLE SESLENDİ, İNGİLİZCE KONUŞTU

Telefonu açan ve Macron'a İngilizce olarak cevap veren Zelenski, "Üzgünüm Emmanuel, sadece birkaç gazeteciyle konuşuyordum. Sana 15-20 dakika içinde geri dönebilir miyim?" diye sordu.

Aldığı cevap sonrası "Evet lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal" diyerek telefonu kapattı.





"Emmanuel, can I call you back?" Zelenskyy received a call from French President Macron DURING an online briefing with journalists.



The Ukrainian president interrupted and agreed with his French counterpart that he would call him back in 20 minutes, and explained to the media… pic.twitter.com/6LZmVTkAeo