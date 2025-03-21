Zelenski gazetecilerle konuşurken Macron aradı! Dikkat çeken anlar...

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin gazetecilere açıklama yaparken telefonuna gelen çağrı ve o anda yaşananlar hem sosyal medyada hem dünya basınında dikkat çekti.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPARKEN MACRON ARADI

Cephe hattında yaşananlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönündeki ateşkes teklifi ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski, kameralar karşısındayken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir telefon aldı.

İSMİ İLE SESLENDİ, İNGİLİZCE KONUŞTU

Telefonu açan ve Macron'a İngilizce olarak cevap veren Zelenski, "Üzgünüm Emmanuel, sadece birkaç gazeteciyle konuşuyordum. Sana 15-20 dakika içinde geri dönebilir miyim?" diye sordu.

Aldığı cevap sonrası "Evet lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal" diyerek telefonu kapattı.





"Emmanuel, can I call you back?" Zelenskyy received a call from French President Macron DURING an online briefing with journalists.



The Ukrainian president interrupted and agreed with his French counterpart that he would call him back in 20 minutes, and explained to the media… pic.twitter.com/6LZmVTkAeo — kolibri.93 (@viktorikolibri) March 20, 2025

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"GÜNDE ORTALAMA BİR KEZ GÖRÜŞÜYORUZ"

Gazetecilere dönüp arayanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron olduğunu belirten Zelenski "Günde ortalama bir kez görüşüyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Kendisine minnettarım" dedi ve basın toplantısının ardından Macron'u arayacağını belirtti.

Macron, üç yıllık savaş boyunca Zelenski'nin en yakın müttefiklerinden biri oldu. Fransa ve İngiltere, çatışma sona erdikten sonra Ukrayna'da barışı koruma çözümü sağlamak için Avrupa'daki çabalara öncülük etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, son olarak Rusya'nın ABD-Ukrayna'nın 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmesi gerektiğini söylemişti.



Zelenski açıklamasında Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin 24 Mart Pazartesi günü Suudi Arabistan'da barış görüşmeleri için bir araya geleceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna heyetinin Pazartesi günkü görüşmelerde ABD'ye, Rus saldırılarından korunmasını istedikleri altyapı tesislerinin bir listesini sunacağını söyledi.

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Beyaz Saray'ın Ukrayna'nın nükleer santrallerinin ABD mülkiyetine geçebileceği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Zelenski, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Son görüşmeler, üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta ABD'nin taraflar arasında bir ateşkes sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Hem Zelenski hem de Putin, ABD ile yaptıkları görüşmelerde prensipte ateşkese varmayı kabul ettiler, ancak çelişen ön koşullar nedeniyle henüz bir anlaşma sağlanamadı.



Ateşkes anlaşması için girişimler devam ederken karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.